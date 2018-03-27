"VIP-пост": журналисты показали, что едят богачи в Украине во время поста (видео)

Пока пост в трендах, рестораторы придумывают и предлагают множество блюд.

Украинский вип-пост. "Очистить" душу и тело теперь можно мясом королевского краба.

Как отпостить "по-богатому", что предлагают в вип-ресторанах, цены, блюда и клиенты - кто это все ест - показали журналисты программы "Гроші".

Светская львица и певица Солоха знает о посте все: "Я уже примерно 5-й год его соблюдаю". По ее словам, основная цель - очистка организма и похудение.

По словам журналистов, чем более элитное заведение, тем разнообразнее постное меню, а цены - выше. Впрочем, и клиентов достаточно. Элегантно поститься желающих много.

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По словам народного депутата Владимира Парасюка, в пост он старается не есть мяса в среду и пятницу.

Депутат Сергей Тарута рассказал, что во время поста он ел в ресторане блюда мексиканской кухни со знакомыми.

Зорян Шкиряк поделился с журналистами, что накануне разговора с ними он ел гречку с грибами.

Журналисты программы "Гроші" провели рейд по ресторанам столицы. Так, в одном из них самое дорогое постное блюдо - тушеная лапша за 345 гривень. Еще в одном заведении самое дорогое блюдо - соте из четырех видов грибов за 175 гривень.

В ресторане рядом с Кабмином и Верховной Радой журналисты нашли в меню запеченные яблоки по 250 гривень, вареники с картофелем и грибами за 420. Есть еще более дорогие блюда, например, блинчики с ягодами. А самое дорогое - суп с королевским крабом: 300 гр за 1243 грн.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году Великий пост начался 19 февраля и завершится 7 апреля главным христианским праздником - Пасхой.