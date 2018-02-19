Великий пост 2018: как провести эти дни и что запрещено делать весь пост (видео)

В 2018 году Великий пост начинается 19 февраля и завершится 7 апреля главным христианским праздником - Светлым Христовым Воскресением, или Пасхой.

Великий пост был установлен церковью в память о скитаниях по пустыне Иисуса Христа, который в течение 40 дней, не смотря на соблазны, отказывал себе в еде.

Главная цель Великого поста - очищение человеческой души через молитву и ограничения в еде.Читайте также48 дней очищения: у православных христиан начался Великий пост 2018

Правила Великого поста:

- перед началом поста обязательно нужно попросить благословения у священника, исповедоваться и причаститься;

- нельзя таить обиды, таить злобу, не мстить, не думать о плохом;

- помогайте людям. Если вас попросят о помощи, то сделайте все возможное;

- не стоит устраивать шумные вечеринки.

В Великий пост недопустимо употребление спиртных напитков, так же нужно отказаться от курения.

Самые строгие дни поста - первый (Чистый понедельник) и последняя пятница (Великая пятница). В эти дни отказываются от еды или принимают только хлеб и воду.

Не придерживаться Великого поста разрешается: кормящим матерям, беременным женщинам, воинам, тяжелобольным людям, пожилым людям, людям, которые занимаются тяжелым физическим трудом и детям до 12 лет.