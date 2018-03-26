В Одессе во время Юморины впервые состоится автомобильное дрифт-шоу

16:20, 26 марта 2018
Общество
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Фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил сопродюсер мероприятий Юморины Владислав Плотников.

«Впервые пройдет дрифт-шоу с четырехкратным чемпионом Украины по дрифту Александром Гринчуком», - сказал Плотников.

Он уточнил, что действо развернется в историческом центре – на улице Ришельевской, в квартале между улицами Греческой и Бунина.

По словам директора департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяны Марковой, перед двухчасовым шоу состоится юмористическая викторина, победители которой получат привилегию стать участниками дрифтинга.

«Они ощутят все прелести такого движения. За рулем будет чемпион Украины – поэтому все безопасно, но очень зрелищно и эффектно» - подчеркнула Маркова.

По словам организаторов, начнутся праздничные мероприятия 27 марта – со старта 8-го международного фестиваля клоунов и мимов «Комедиада», в котором примут участие титулованные гости, в том числе, сын знаменитого киноактера Чарли Чаплина Юджин Чаплин. Последний станет почетным членом жюри. Хедлайнером «Комедиады» станет обладателя Гран-при прошлогоднего фестиваля венгерский комик Чаба Мехеш.

В рамках Юморины запланирован ряд мероприятий. В частности, презентация юмористической карты, выставка карикатуристов, юмористический забег International Fun Run, в котором, как предполагается, приму участие порядка 200 человек.

Непосредственно 1 апреля состоится карнавальное шествие, «Караоке на Юморине», выступление «Лиги смеха», основного состава «95-го квартала» и т. д.

По ходу движения карнавала разместят пять «точек» с бесплатным аквагримом для детей.

По словам Марковой, из городского бюджета на проведение Юморины-2018 выделят 1 млн грн.

«Будет распоряжение мэра, это 1 млн грн», - сказала она. При этом чиновница не уточнила общий объем финансирования, сказав, что «цифры пока собираются». Она добавила, что некоторые инвесторы не желают быть названными, и проговаривать это «некорректно».

Продюсер Юморины-2018 Елена Орлова также отказалась озвучить общий объем финансирования проекта, заявив, что не все коммерческие участники хотят, чтобы их гонорары оглашались в полной мере.

«Бюджет немаленький», - заявила продюсер.

Символами Юморины будут «Морячок» и «Желтая утка». Предполагается, что 1 апреля в Одессу приедут не менее 100 тыс. туристов.

Как сообщал УНИАН, в Одессу на 8-й международный фестиваль клоунов и мимов «Комедиада» приедет сын знаменитого киноактера Чарли Чаплина Юджин Чаплин.

Ю. Чаплин войдет в состав жюри. Также планируется, что он примет участие в показе фильма «Цирк», посвященном 80-летию этой кинокартины, в которой сыграл его знаменитый отец.

В декабре 2013 года в Одессе акробат Евгений Калинин повторил трюк голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма, сев на поперечный шпагат между двумя движущимися автомобилями. За рулем одной из легковых машин был чемпион Украины по дрифту Александр Гринчук, другой – управлял его ученик. Оба автомобиля были с автоматической коробкой передач, что также затрудняло процесс, так как движение в унисон машин на идентичной скорости практически невозможно.

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