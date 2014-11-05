ОБСЕ: С ноября переселенцы в Лисичанске получают только хлеб - без "дополнительной еды"

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщает, что внутренние временные переселенцы в Лисичанске Луганской области с 1 ноября обеспечиваются только хлебом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ, в соответствии с которым мониторинговая миссия 4 ноября посетила транзитный центр, где находятся внутренне перемещенные лица в Лисичанске, городе, который контролируется украинскими силами.

Во время общения с группой перемещенных лиц они сообщили, что “начиная с 1 ноября они получают только хлеб, которым обеспечиваются украинским Красным Крестом, и что другая дополнительная еда им не предоставляется”.

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Вместе с тем миссия отмечает, что некоторые из них сообщили, что имеют трудности с питанием семей.

При этом один из собеседников отметил, что в районной администрации ему посоветовали найти жилье, поскольку транзитный центр, который финансируется правительством, является временным.

Также сообщается, что в соответствии с постановлением правительства №505, временно перемещенные лица имеют право на помощь государства в аренде квартир.