Пожар в Кеморово: жуткие кадры с ТЦ и последствия трагедии (видео)

В российском Кемерово сгорел ТЦ «Зимняя вишня».

По последним данным, погибли более 50 человек, среди них - много детей.

Пожар тушили целую ночь. Огонь распространился с детской площадки, там кто-то поджег поролоновый наполнитель.

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Хуже всего то, что пожарная сигнализация не сработала. Сотрудникам ТЦ пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов. Людям пришлось прыгать из окон или вылезать на крышу.

Много людей до сих пор считаются пропавшими без вести.