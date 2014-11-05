Прокуратура добилась взятия под стражу боевика, которому ранее присудили домашний арест

Прокуратура Донецкой области обжаловала решение суда об освобождении пособника боевиков террористической организации «Донецкая народная республика» под домашний арест.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, Жовтневым районным судом полностью удовлетворена позиция прокуратуры области в избрании меры пресечения фигуранту уголовного производства по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (пособничество деятельности террористической организации). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

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В ходе следствия установлено, что житель региона, 1973 года рождения, собирал разведывательную информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины и передавал отмеченную информацию представителям «ДНР» в городе Донецке.

Однако, несмотря на тяжесть преступления, судом подозреваемому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По ходатайству прокуратуры это незаконное решение обжаловано в апелляционном порядке. На данное время подозреваемый в пособничестве боевикам взят под стражу без права уплаты залога за освобождение.