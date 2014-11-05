ОБСЕ увеличит количество наблюдателей в Украине до полутысячи человек

Об этом сообщил заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает ТАСС.

"Наша миссия включает в себя 260 наблюдателей в Украине, из них 130 на территории Донецкой и Луганской областей. До конца года мы планируем увеличить ее до 500 человек", - сказал замглавы миссии, отметив, что из них 350 наблюдателей планируется направить в самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР».

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"Наш мандат продлиться до 21 марта 2015 года", - добавил Хуг.

Ранее сообщалось, что Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзаньер сегодня посещает специальную мониторинговую миссию (СММ) в Украине. Сейчас проходит обсуждение деятельности и проблем мониторинговой миссии.