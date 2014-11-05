Демобилизованных бойцов АТО будут бесплатно учить тестированию программного обеспечения

В ноябре текущего года начинается образовательный проект, в рамках которого бывшие участники антитеррористической операции и вынужденные переселенцы из зоны АТО смогут бесплатно обучиться профессии тестировщика программного обеспечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявила председатель правления Фонда BrainBasket Яника Мерило.

Она рассказала, что в рамках этой инициативы планируется открыть компьютерные курсы в госпиталях, где лечатся раненные участники АТО, также будут созданы специальные компьютерные классы.

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"Будет три варианта проведения обучения. В госпиталях, а если наберется группа, то будут открыты компьютерные классы. Второй вариант - онлайн обучение и третий вариант - тренинговые центры", - сказала Мерило.

Также она отметила, что обучение будет продолжаться до трех месяцев, а после завершения обучения участники АТО смогут трудоустроиться в ИТ-компаниях.

Как сообщили УНИАН в образовательном Фонде BrainBasket, который запускает проект Coding for Future (ИT-образование как путь к обеспеченному будущему) по обучению участников АТО и переселенцев основам тестирования программного обеспечения, мероприятие будет реализовываться совместно с партнерскими тренинговыми центрами и общественной инициативой «Центр занятости Свободных людей» при поддержке Министерства обороны Украины в Киеве.

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Во время презентации проекта заместитель министра обороны Украины Петр Мехед отметил, что одной из составляющих социальной защиты в Вооруженных силах Украины является социальная и профессиональная адаптация военнослужащих, которые подлежат увольнению с военной службы. Особенно актуальным этот вопрос является в период проведения антитеррористической операции на востоке Украины, что обусловлено увеличением значительного количества военнослужащих, которые будут уволены после объявления демобилизации.