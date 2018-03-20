В Одессе задержали врача, который получил $2 тысячи за судебно-психиатрическую экспертизу

Оперативники спецслужбы задокументировали получение врачом 1 тыс. долларов – первой части неправомерной выгоды, а затем задержали злоумышленника при получении второй части взятки.

В Одессе задержан медицинский эксперт, вымогавший и получивший 2 тыс. долларов неправомерной выгоды за проведение судебно-психиатрической экспертизы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сотрудники прокуратуры и регионального управления СБУ разоблачили судебно-психиатрического эксперта коммунального учреждения «Одесской областной медицинский центр психического здоровья».

Читайте такжеВ Одессе на взятке в $15 тысяч "погорел" следователь полиции

Мужчина задержан 19 марта при получении неправомерной выгоды от женщины.

«Взятка вымогалась за проведение судебно-психиатрической экспертизы, назначенной по решению суда», - рассказали в прокуратуре.

Как сообщили в УСБУ области, всего злоумышленник требовал 2 тыс. долларов. Оперативники спецслужбы задокументировали получение врачом 1 тыс. долларов – первой части неправомерной выгоды, а затем задержали злоумышленника при получении второй части взятки.

«Сотрудники спецслужбы задержали врача вблизи места работы во время получения второй половины взятки», - отметили в спецслужбе.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 4 ст. 368-4 (Подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) Уголовного кодекса Украины осуществляет УСБУ в Одесской области.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправным действиям.