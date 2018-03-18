Во Львове глава РГА брал взятки за "решение вопросов" и лояльность - полиция

По информации полиции, чиновник «зарабатывал» на решении разного рода вопросов, в том числе и вопросы трудоустройства в органы местного самоуправления.

Во Львове полиция задержала главу райадминистрации на взятке в 105 тысяч гривень.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Руслан Марчук, говорится на сайте НПУ.

Он отметил, что чиновник «зарабатывал» на решении разного рода вопросов, в том числе и вопросы трудоустройства в органы местного самоуправления.

Оперативниками Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции, следователями областной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры области была разоблачена коррупционная деятельность главы районной администрации в г. Львов. Чиновник помимо основной своей деятельности, занимался еще и решением дополнительных вопросов. За что в дальнейшем требовал «вознаграждение», сообщили в полиции.

Отмечается, что неправомерную выгоду он требовал и получал за невмешательство в хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования, работающих на территории района. А также решал вопрос трудоустройства граждан в органы местного самоуправления.

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«Взятки получал как от субъектов хозяйствования, так и от граждан. Если в первом случае предприниматели платили ему за лояльность, то во втором за лоббирование интересов», - сообщил заместитель начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Руслан Марчук.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства должностным лицом 105 тысяч гривень неправомерной выгоды за решение аналогичных вопросов. Злоумышленник отметил, что указанная сумма должна быть перечислена за оказание определенных услуг личного характера.

«16 марта во Львове оперативниками Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции, следователями областной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры области задержан председатель районной администрации. Правоохранители изъяли подтверждающую квитанцию о проведении расчетов за услуги на указанную сумму, которую чиновник получил в качестве взятки. Кроме квитанции, правоохранители дополнительно изъяли и деньги.Сейчас продолжаются процессуальные мероприятия, решается вопрос о задержании фигуранта дела в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. За совершение данного преступления председателю РГА может грозить лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества», – сообщили в полиции.