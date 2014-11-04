В Украине могут запретить еще большее количество российских фильмов

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Нацсовета по вопросам телерадиовещания.

В документе подчеркивается о поддержке решения ICTV об отказе от показа сериала с актером Михаилом Пореченковым.

Следовательно, Нацсовет призывает телеканалы пересмотреть программный подход к показу Аудиовизуальной продукции российского производства.

«Регуляторный орган положительно оценивает решение канала ICTV о немедленной отмене показа сериала «Агент национальной безопасности». Нацсовет считает недопустимым популяризировать в украинском эфире актера Михаила Пореченкова, а также других российский деятелей искусства, которые своими позициями и поступками демонстрируют неуважение к независимости Украинского государства и достоинства граждан нашего страны», - говорится в заявлении. В нем также подчеркнуто, что в Национальный совет поступают жалобы от общества и общественных организаций, в которых выражаются требования прекратить трансляции фильмов с участием российских актеров, которые не только поддерживают агрессию против нашего государства, но и принимают участие в имиджевой визуальной поддержке этой агрессии.

Читайте такжеВ Украине владельцам телевизоров Samsung Smart TV ограничат доступ к запрещенным каналам РФ«Понимая большую ответственность перед украинским народом и всей отраслью, мы выступаем за саморегулирование медиаринка в вопросах кино- и сериального контента. Призываем руководителей украинских телеканалов не ожидать решений государственных органов, срочно убрать из эфира кинопродукцию российского производства, пропагандирующую антиукраинские настроения.

Мы уверены, что менеджеры, владельцы и руководители телеканалов обязательно проявят свою гражданскую позицию, патриотизм в сложное для страны время», - говорится заявлении Нацсовета по вопросам телерадиовещания.