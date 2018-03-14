Американский астронавт Брезник в Житомире расскажет горожанам о космосе

Горожане встретятся с американским астронавтом, полковником ВВС США Рендолфом Джеймсом Брезником.

В Житомире готовятся к визиту американского астронавта Рендолфа Брезника, который планирует посетить Украину.

Об этом УНИАН сообщили в дирекции Житомирского музея космонавтики имени Королева.

Как отмечается в сообщении, встречу проведут 16 марта в этом музее.

«Зрители встретятся с американским астронавтом, полковником ВВС США Рендолфом Джеймсом Брезником», - сказано в сообщении.

Читайте такжеТри члена экипажа МКС вернулись на Землю (фото, видео)

Как уточнили УНИАН в дирекции музея, Брезник завтра, 15 марта, должен быть в Киеве, а 16 марта – в Житомире.

С Украиной американца связывают особые отношения – вместе с женой в 2008 году они усыновили трехлетнего мальчика из Днепра.

Уже известно также, что астронавт проведет в Житомире презентацию своей деятельности, а мероприятие пройдет в формате вопросов и ответов.

«Как такого плана пребывания Брезника в Житомире еще нет, если власть захочет, то придет на встречу с ним к нам в музей», - добавили в музее.

Напомним, американский астронавт NASA Рэндольф Брезник развернул Флаг Украины на Международной космической станции в октябре 2017 года. Флаг он взял в Днепре, когда вместе с семьей в 2016 году посещал город.

Этот астронавт является одним из самых универсальных специалистов NASA, ведь он способен выжить не только в космосе, но и под землей, а также под водой. Для этого он прошел соответствующую подготовку по программе Европейского космического агентства и специальной программе NASA по выживанию в экстремальной среде.

Однако, на своей странице в Twitter астронавт пишет о себе так: «Пилот-истребитель морской авиации, летчик-испытатель, астронавт NASA, выпускник «Цитадель» (военного колледжа в Южной Каролине, США – прим. автора публикации), но главное - невероятно благословлен быть мужем и отцом».