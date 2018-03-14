В Украину приехал космонавт NASA, развернувший на орбите украинский флаг (видео)

Рэндольф Брезник был в космосе дважды, 5 раз выходил в открытый космос.

В Украину прибыл космонавт NASA Рэндольф Брезник, чтобы вдохновить молодежь на полеты в космос.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Рэндольф Брезник был в космосе дважды, 5 раз выходил в открытый космос. Именно Рэнди прошлой осенью - второй после украинского космонавта Леонида Каденюка - развернул на орбите украинский флаг.

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