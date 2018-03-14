В Украину приехал космонавт NASA, развернувший на орбите украинский флаг (видео)
12:11, 14 марта 2018Общество
282 0
Рэндольф Брезник был в космосе дважды, 5 раз выходил в открытый космос.
До України прибув космонавт NASA, аби надихнути молодь на польоти у космос
В Украину прибыл космонавт NASA Рэндольф Брезник, чтобы вдохновить молодежь на полеты в космос.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Рэндольф Брезник был в космосе дважды, 5 раз выходил в открытый космос. Именно Рэнди прошлой осенью - второй после украинского космонавта Леонида Каденюка - развернул на орбите украинский флаг.
Читайте такжеУмер легендарный летчик-испытатель Юрий Курлин, установивший четыре мировых рекорда на Ан-32
Связывают американца с нашим государством и родственные связи - 10 лет назад он усыновил мальчика из Днепра.
Ранее на Землю с МКС вернулись три космонавта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter