Жителям оккупированного Россией Севастополя воду будут давать по графику

16:01, 01 ноября 2014
Общество
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В 2014 году поступление воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу было прекращено, и в Крыму возникли значительные проблемы с водоснабжением.

Севастополь ощущает дефицит воды / ipnews.in.ua

В Севастополе из-за нехватки днепровской воды в Чернореченском и Межгорном водохранилищах вводят график подачи водоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Распоряжение о введении графика подачи воды в районы города, где давление в водопроводной сети создается насосными агрегатами, подписал губернатор Севастополя Сергей Меняйло.

Подача воды будет производиться с 5.30 до 10.00 и с 17.00 до 23.00. Пока это коснется жителей проспектов Победы, Октябрьской революции, Генерала Острякова, ул. Генерала Мельника, Хрусталева, Вакуленчука, Меньшикова, Шевченко, Маринеско, Фадеева, Симферопольской, Ивана Голубца и прилегающих к ним улиц.

В дальнейшем этот перечень, возможно, будет расширен на центральную часть города, Инкерман, Балаклаву и Северную сторону.

В выходные и праздничные дни подача воды будет производиться без предусмотренных графиком ограничений.

Социально значимые объекты, в т.ч. больницы, школы, детские сады и другие, будут обеспечиваться водой в обычном режиме, без ограничений.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму подняли тарифы на комуслуги«Были надежды, естественно, и на осенние дожди, но они не дали желаемого результата. Приход воды в Чернореченское водохранилище в конце сентября – октябре был незначительным и обеспечил водоснабжение города дополнительно в течение 15-17 дней, - сообщает пресс-служба. - Ближайший прогноз погоды также не обещает существенных осадков. Ситуация признана «чрезвычайной природного характера регионального уровня».

Как сообщалось, в 2014 году поступление воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу было прекращено, и в Крыму возникли значительные проблемы с водоснабжением.

Справка УНИАН. На территории Херсонской области находится Северо-Крымский канал (СКК) построенный в 1961—1971 годах для орошения земель засушливых регионов Украины (Херсонской области и Крыма) водами Днепра. Начинается с Каховского водохранилища, доходит до Керчи. Длина - 402,6 км, максимальная пропускная способность - 300 м/с.

В 1986 году площадь орошения составляла 380 тыс. га и обводнения свыше 600 тыс. га.

Канал снабжал водой Феодосию, Керчь, Судак, часть сел Ленинского района Крыма, поселки Симферопольского района (Комсомольское, Грэсовский), некоторые районы Симферополя.

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