Севастополю хватит пресной воды на месяц

Об этом сообщил "директор" Департамента городского хозяйства Андрей Атаманцев, пишет "Сегодня".

По его словам, в настоящее время уровень воды в водохранилище составляет 10,5 млн кубометров при наполнении в 64 млн кубометров.

"Этих объемов должно хватить на месяц. В случае, если за это время водохранилище не наполнится естественным путем, будут задействованы резервные источники", – пояснил Атаманцев.

Читайте такжеРоссия привлекла армию для обеспечения Крыма пресной водой

Вместе с тем, он не пояснил, о каких конкретно резервах идет речь. Атаманцев лишь признал, что это не вода из скважин.

"Вода из скважин может попасть в систему водоснабжения только через год после санитарно-эпидемиологических исследований и наблюдений", – отметил чиновник.