Из плена боевиков удалось освободить еще одного украинского военного
14:16, 31 октября 2014Общество
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В данный момент бойцу оказывают необходимую медицинскую помощь.
REUTERS
Из плена боевиков освобожден еще один украинский военнослужащий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
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«Вчера удалось освободить еще одного украинского военного, который был ранен в бою и находился у террористов», - отметил он.
По словам Лысенко, «сейчас нашему бойцу оказывают необходимую медицинскую помощь».
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