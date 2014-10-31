Из плена боевиков удалось освободить еще одного украинского военного

Из плена боевиков освобожден еще один украинский военнослужащий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«Вчера удалось освободить еще одного украинского военного, который был ранен в бою и находился у террористов», - отметил он.

По словам Лысенко, «сейчас нашему бойцу оказывают необходимую медицинскую помощь».