Прикрутили: Порошенко поблагодарил украинцев за сокращение потребления газа

Президент напомнил, что после решения Стокгольмского арбитража «Газпром» снизил давление в газотранспортной системе.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинцев за мгновенную реакцию на кампанию #прикрути.

Читайте такжеГлава "Нафтогаза" опубликовал список городов, которые "прикрутили" больше всегоОб этом он сказал в интервью трем украинским телеканалам, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент напомнил, что после решения Стокгольмского арбитража «Газпром» снизил давление в газотранспортной системе.

«Чего они добивались? Чтобы Украина прекратила транзит. Чтобы Украина, когда они перестанут поставлять транзитный газ, поскольку у нас была очень холодная погода, начала отбирать транзит. И поэтому я сразу же вынес этот вопрос на заседание Совета национальной безопасности и обороны, обратился ко всей нации, украинскому народу с призывом: #прикрути. И посмотрите, как отреагировало общество: на 14% в этот день, в пятницу, Украина сократила потребление газа. На 25 миллионов кубических метров газа мы уменьшили потребление. Но ни на один кубометр газа мы не прекратили транзит, показав себя ответственным и надежным партнером», - подчеркнул Порошенко.

«Так вот на сегодняшний день ключевой итог нашей победы заключается не только и не столько в деньгах. Ключевой результат заключается в том, насколько была объединена нация», - подчеркнул он.

Президент выразил благодарность украинскому народу за мгновенную реакцию на кампанию #прикрути, что помогло преодолеть кризис.

«Кризис преодолен, и мы в нем победили. Я вас благодарю за это», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпрому», согласно которому арбитраж обязал «Газпром» выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долл. По итогам рассмотрения двух дел российский «Газпром» остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.

«Газпром» на фоне проигрыша заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу. Однако в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все взятые на себя обязательства по поставкам газа.

Руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев 1 марта на заседании Совета нацбезопасности и обороны предложил 3-4 марта ввести ограничение на потребление газа из-за значительного похолодания и действий российского «Газпрома», который отказался поставлять газ Украине с 1 марта этого года.

Он сообщил, что из-за значительного похолодания в Украине наблюдается рекордное суточное потребление газа - 200 млн куб. м, при этом 18 млн куб. м газа стали дефицитом, который мог быть перекрыт благодаря поставкам газа из России.

2 марта Кабмин на пять суток ввел национальный план действий по недопущению кризисной ситуации в энергетике.

Также 2 марта Порошенко призвал украинский на несколько дней "прикрутить отопление", а все государственные учреждения - снизить, по возможности, температуру в помещениях.