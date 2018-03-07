На Житомирщине определились с датами поднятия "бандеровского" флага

Местные депутаты рекомендуют вывешивать революционный флаг ОУН на админзданиях в определенные дни.

Житомирская областная рада утвердила даты использования революционного красно-черного флага Организации украинских националистов на территории региона.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня, 7 марта, на очередной сессии областного совета.

Инициатором такого проекта выступила фракция ВО «Свобода» облсовета. Присоединились к ней депутаты от «Самопомочі».

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Итак, на Житомирщине красно-черный революционный флаг ОУН отныне в определенные дни будут поднимать как на здании Житомирского областного совета, так и на админзданиях области. Его будут вывешивать наряду с Государственным флагом Украины.

«В знак памяти Героев национально-освободительных соревнований революционный флаг ОУН поднимается в траурном оформлении – в этом случае к верхней части древка или флагштока флага прикрепляется черная лента», - сказано в документе.

Кроме этого, в решении областного совета указан перечень дат, связанных с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы Украины и с чествованием памяти героев. Речь идет о 1 января - день рождения главы провода ОУН Степана Бандеры, 3 февраля - день создания ОУН, 5 марта - годовщина смерти главного командира УПА Романа Шухевича, а также 14 октября – День защитника Украины, и т.д.