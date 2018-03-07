Суд отправил сына заместителя министра образования Ковтунца под ночной домашний арест

16:06, 07 марта 2018
Общество
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Суд запретил сыну министра Ковтунца выходить из дома ночью / УНИАН

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Третьему фигуранту уголовного производства, в котором было объявлено подозрение в субботу, сегодня Шевченковским районным судом избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста с 21 часа до 6 утра на время досудебного расследования, то есть на 2 месяца", - заявила она.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о сыне заместителя министра образования, Максимец ответила "да".

Вместе с тем представитель столичной прокуратуры отметила, что аналогичную меру пресечения Шевченковский суд избрал еще одному фигуранту производства.

Ранее сообщалось, что сына заместителя министра образования и его друзей подозревают в попытке ограбления.

Действия всех трех нападавших квалифицированы по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

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Теги: #суд#сын Ковтунца