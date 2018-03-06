За взрывы в Днепре в 2012 году террористам присудили 12 лет за решеткой, которые они не отсидят (видео)
19:21, 06 марта 2018
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Накануне Евро-2012 в Днепре на остановках один за одним прогремели взрывы, ранения получили несколько десятков людей, от другого взрыва в городе погиб прохожий.
Осужденные приговор не будут обжаловать / Скриншот видео ТСН
Двум "днепропетровским террористам" присудили 12 лет за решеткой.
Как говорится в сюжете ТСН, мужчины в 2012 году устроили взрывы в центре города. Их признали виновными в совершении терактов в Днепре, Харькове и Запорожье. И уже этой осенью осужденные могут выйти на свободу по закону Савченко, по которому год в СИЗО приравнивается к двум в тюрьме, потому что провели в следственном изоляторе шесть лет.
Накануне Евро-2012 в Днепре на остановках один за другим раздались взрывы. Подрывники требовали от государства 3,5 миллиона долларов. Тогда ранения получили несколько десятков человек. От другого взрыва в Днепре погиб прохожий.
Осужденные приговор не обжалуют. Прокуратура еще колеблется и говорит, что никакой политики в этих подрывах не было.
Двум "днепропетровским террористам" присудили 12 лет за решеткой
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