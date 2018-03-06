За взрывы в Днепре в 2012 году террористам присудили 12 лет за решеткой, которые они не отсидят (видео)

Накануне Евро-2012 в Днепре на остановках один за одним прогремели взрывы, ранения получили несколько десятков людей, от другого взрыва в городе погиб прохожий.

Двум "днепропетровским террористам" присудили 12 лет за решеткой.

Как говорится в сюжете ТСН, мужчины в 2012 году устроили взрывы в центре города. Их признали виновными в совершении терактов в Днепре, Харькове и Запорожье. И уже этой осенью осужденные могут выйти на свободу по закону Савченко, по которому год в СИЗО приравнивается к двум в тюрьме, потому что провели в следственном изоляторе шесть лет.

Накануне Евро-2012 в Днепре на остановках один за другим раздались взрывы. Подрывники требовали от государства 3,5 миллиона долларов. Тогда ранения получили несколько десятков человек. От другого взрыва в Днепре погиб прохожий.

Осужденные приговор не обжалуют. Прокуратура еще колеблется и говорит, что никакой политики в этих подрывах не было.