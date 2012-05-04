Эксперты говорят, что взрывы в Днепропетровске и Евро-2012 не связаны

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение они высказали во время видеомоста Киев-Москва, посвященного недавним взрывам в Днепропетровске и обеспечению безопасности на Евро-2012.

В частности, руководитель межведомственного координационного штаба по безопасности и правопорядку во время проведения Евро-2012 при Президенте Украины, первый заместитель председателя Национального агентства по подготовке и проведению в Украине футбольного чемпионата Евро-2012 Александр Бирсан отметил, что вопросы безопасности во время проведения Евро находятся под особым контролем. «На сегодняшний день прямой связи этих событий с будущим евротурниром пока не зафиксировано» - сказал он.

А.Бирсан сообщил, что по состоянию на сегодняшний день массовой сдачи билетов на матчи Евро в Украине не наблюдается. «И пока нет информации по линии УЕФА с точки зрения так называемого ажиотажа в Европе», - сказал он.

Также А.Бирсан отметил, что подобные события с похожим почерком уже происходили в прошлом году в Днепропетровске, Запорожье и Харькове, однако вокруг них не было такого политического ажиотажа.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев также убежден, что взрывы вряд ли были связаны с приближением Евро-2012 в Украине. «Евро состоится, перенос невозможен», - сказал он.

В то же время В.Карасев видит три возможных сценария по аналогии с событиями в других странах, почему и зачем могли произойти подобные события. Первый – вызванные взрывами страх, паника и хаос могут использоваться для укрепления политического режима в государстве. Согласно второму сценарию, взрывы мог подготовить неудовлетворенный нынешней властью гражданин. Также политолог считает, что это могло быть вмешательство внешних сил для ослабления нынешней украинской власти.

По убеждению независимого эксперта по безопасности Владимира Захматова, серия взрывов с массовым травматизмом людей не характерна для «криминалитета». В то же время он считает, что взрывы организовали профессионалы, ведь удачно была избрана оболочка и момент для взрыва.

Эксперт объяснил, что урны для мусора во время взрыва дают большое количество осколов. В частности, в момент взрыва, когда к остановке подъехал трамвай, люди оказались между ним и стеклянной остановкой, что лишь усилило последствия взрыва. «Тот, кто взрывал, сделал все, чтобы было максимальное количество пораженных людей», - констатировал В.Захматов, и добавил, что, по его мнению, взрывы имеют политическую направленность.

В свою очередь главный консультант отдела стратегий реформирования сектора безопасности Национального института стратегических исследований при Президенте Украины Мария Гуцало отметила, что в Украине сейчас нет настолько острых национальных или религиозных споров, которые могли бы вызвать подобные радикальные действия. «Видеть эти криминальные методы скорее как проявление терроризма в Украине, я думаю, не стоит», - сказала она.

В то же время генеральный директор Центра политической конъюнктуры Сергей Михеев (Москва) убежден, что взрывы в Днепропетровске следует классифицировать именно как террористический акт и его целью было распространение паники среди населения.

«Момент для этого грустного события избран был исключительно удачно: скандал вокруг Тимошенко, Евро-2012, будущие парламентские выборы», - сказал он и добавил, что также не исключает политическую составляющую.

По его убеждению, взрывам в Днепропетровске навредили образу Украины в мире и дестабилизировали внутриполитическую жизнь страны. В то же время С.Михеев убежден, что больше всего эти взрывы не выгодны действующей власти.

В свою очередь первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития (Москва) Григорий Трофимчук выразил убеждение, что никаких гарантий безопасности во время Евро-2012 в Украине нет.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в центре Днепропетровска прогремели 4 взрыва, вследствие которых пострадал 31 чел., в том числе 10 детей.

По фактам взрывов возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Дело расследует СБУ.