Киев под вечер парализовали пробки (карта)

Тянучки на дорогах спровоцировали снегоуборочные работы и многочисленные ДТП.

Киев во второй половине дня парализовали сильные пробки. Тянучки на дорогах спровоцировали снегоуборочные работы и многочисленные ДТП.

Как свидетельствуют данные Google. Пробки, на правом берегу заторы образовались по бульвару Шевченко, ул. Владимирской, Крещатику, Пушкинской, Тарасовской, Жилянской, Московской, Коновальца, Сечевых Стрельцов, Бульварно-Кудрявской.

На левом берегу движение менее затруднено. Пробки только в районе Дарницкой площади и на отдельных участках ул. Бориспольской.

Как сообщал УНИАН, сегодня кортеж президента Петра Порошенко попал в ДТП. Автомобиль из сопровождения президента сбил 88-летнего пенсионера.