Киев под вечер парализовали пробки (карта)
16:40, 06 марта 2018Общество
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Тянучки на дорогах спровоцировали снегоуборочные работы и многочисленные ДТП.
Центр Киева сковали пробки / Oleg Katkov, Facebook
Киев во второй половине дня парализовали сильные пробки. Тянучки на дорогах спровоцировали снегоуборочные работы и многочисленные ДТП.
Как свидетельствуют данные Google. Пробки, на правом берегу заторы образовались по бульвару Шевченко, ул. Владимирской, Крещатику, Пушкинской, Тарасовской, Жилянской, Московской, Коновальца, Сечевых Стрельцов, Бульварно-Кудрявской.
На левом берегу движение менее затруднено. Пробки только в районе Дарницкой площади и на отдельных участках ул. Бориспольской.
Пробки в столице / скриншот
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