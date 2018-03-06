Киев под вечер парализовали пробки (карта)

16:40, 06 марта 2018
Общество
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Oleg Katkov, Facebook

Как свидетельствуют данные Google. Пробки, на правом берегу заторы образовались по бульвару Шевченко, ул. Владимирской, Крещатику, Пушкинской, Тарасовской, Жилянской, Московской, Коновальца, Сечевых Стрельцов, Бульварно-Кудрявской.

На левом берегу движение менее затруднено. Пробки только в районе Дарницкой площади и на отдельных участках ул. Бориспольской.

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Как сообщал УНИАН, сегодня кортеж президента Петра Порошенко попал в ДТП. Автомобиль из сопровождения президента сбил 88-летнего пенсионера.

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Теги: #пробки в Киеве#пробки на улицах Киева