Население Одессы увеличилось за счет приезжих

Произошло это за счет миграции, поскольку естественного роста населения нет.

Численность наличного населения в Одессе, по оценке облуправления статистики по состоянию на 1 января 2018 года составляла 1 миллион 11 тысяч 494 человека.

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Таким образом, по итогам прошлого года оно увеличилось на 711 человек. Правда, произошло это за счет миграции, поскольку естественного роста населения нет.

Наоборот, наблюдается естественная убыль, которая в 2017 году составила 3562 человека. Количество умерших значительно превышает количество новорожденных - 100 и 73 соответственно.

В области проживает 2 млн 383 тысячи 75 человек. В 2017 году население региона сократилось на 3441 человека.