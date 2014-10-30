Крымские церковники увидели в Хэллоуине признаки "измены родине"

"Стоит задуматься, зачем в нашей общественной жизни популяризируется этот "праздник". Несомненно, интересы торговых фирм здесь явно представлены. Но главное, наверное, не в этом. Не присутствует ли здесь желание внедрить в наше сознание тонкую подмену понятия настоящего патриотизма – возможность измены и временного служения злу для получения мнимой выгоды", — говорится в сообщении пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии УПЦ, выпущенном по благословению митрополита Лазаря, сообшает Росбалт.

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В епархии подчеркнули, что "Хэллоуин является духовно опасным для любого человека", а "участие в этих мероприятиях детей, педагогов, родителей учащихся наносит им серьезный морально-психологический ущерб".

Приводится также заключение академика Российской академии образования (РАО), доктора философских наук профессора Г.Филонова, заявившего, что "детские страхи, неврозы, психические нарушения, немотивированная агрессия, ночные кошмары, "голоса", одержимость – вот с чем сталкиваются детские врачи, психиатры, псилхологи, психотерапевты после проведения Хеллоуина". Г.Филонов также пришел к выводу, что "наличие в традициях Хеллоуина элементов религиозного содержания (культ смерти, глумление над смертью, олицетворение смерти и духов зла и т.д.) разрушительно для психического и духовно-нравственного здоровья учащихся".

"Православная церковь призывает всех своих верных чад, всех, кто считает себя христианином и всех наших соотечественников выразить свой протест против этого "праздника", не принимать никакого участия в действиях, направленных на поклонение сатане даже в шуточной форме, а родителей не допускать чтобы их дети принимали участие в подобных мероприятиях, проводимых в школах и других учебных заведениях", — говорится в заключение сообщения епархии.

Напомним, что в центре крымской столицы появились плакаты следующего содержания: "Ты считаешь, что Хэллоуин это праздник? На самом деле: Поклонение бесам, похищение детей, человеческие жертвоприношения, суицид. Поддерживая этот день, ты становишься его соучастником". Авторство на плакатах с призывами бойкотировать Хэллоуин не указано, однако они выпущены крупным тиражом и появились по всему центру Симферополя.