15 задержанных возле ВР имели удостоверения участника боевых действий - МВД

Семеро из задержанных ранее служили в батальоне НГУ "Донбасс".

Из 111 задержанных 3 марта возле здания Верховной Рады Украины 15 человек имели удостоверения участника боевых действий (УБД), одному из них объявлено о подозрении, а еще один находился в розыске.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что в целом в Печерское и Шевченковское управления полиция Киева доставили 111 человек.

"Удостоверение УБД имели 15 из них, еще двое заявили об этом устно, но не предоставили никакого документа в подтверждение этого. Удостоверение "инвалид войны" имели еще 2 задержанных", - написал он.

О подозрении в совершении уголовного преступления по ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство" (события под ВР 27.02.2018 г.) объявлено одному мужчине - УБД, заметил Шевченко.

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Кроме того, добавил он, один из участников боевых действий находился в розыске, объявленном Святошинским управлением полиции по ст. 309 УК "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" от 29 мая 2015 года.

"Среди всех задержанных УБД семеро ранее служили в батальоне НГУ "Донбасс", - отметил спикер.

Кроме того, по его словам, административные материалы были составлены в отношении четырех человек (женщин), среди которых не было участников боевых действий.

Как сообщал УНИАН, 3 марта полиция в рамках расследования нескольких уголовных производств демонтировала палаточный городок под Верховной Радой.

В Нацполиции заявили, что во время проведения следственных действий правоохранители изъяли 9 гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин, а также задержали более сотни человек, которые оказывали сопротивление полиции.