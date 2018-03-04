Глава "Нафтогаза" опубликовал список городов, которые "прикрутили" больше всего

13:12, 04 марта 2018
Общество
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Коболев опубликовал список данни, скіль газа сэкономили в городах Украины / фото УНИАН

Соответствующий список на своей странице в Facebook обнародовал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Согласно данным, рекордсменом по экономии газа стал Днепр. В течение трех дней жители города сократили использование газа на 32%. Вторую ступеньку на шкале экономности занимает Киев, жители столицы сократили потребление газа на 24%. Закрыл тройку Николаев - 21%.

В целом по Украине использование газа в течение трех дней уменьшилось на 14%.

Напомним, 2 марта Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев на несколько дней "прикрутить отопление", а все государственные учреждения - снизить по возможности температуру в помещениях.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Кабинет министров Украины на пять суток ввел национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике из-за действия российского «Газпрома», который отказался поставлять газ Украине с марта этого года, а также не выдерживает контрактное давление на входе в украинскую газотранспортную систему.

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Теги: #Нафтогаз#прикрутить отопление