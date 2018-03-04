Глава "Нафтогаза" опубликовал список городов, которые "прикрутили" больше всего

Больше всего сократили потребление газа жители Днепра.

Стало известно на сколько крупные города Украины уменьшили пользование газом в течение 1-3 марта.

Соответствующий список на своей странице в Facebook обнародовал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Согласно данным, рекордсменом по экономии газа стал Днепр. В течение трех дней жители города сократили использование газа на 32%. Вторую ступеньку на шкале экономности занимает Киев, жители столицы сократили потребление газа на 24%. Закрыл тройку Николаев - 21%.

В целом по Украине использование газа в течение трех дней уменьшилось на 14%.

Напомним, 2 марта Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев на несколько дней "прикрутить отопление", а все государственные учреждения - снизить по возможности температуру в помещениях.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Кабинет министров Украины на пять суток ввел национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике из-за действия российского «Газпрома», который отказался поставлять газ Украине с марта этого года, а также не выдерживает контрактное давление на входе в украинскую газотранспортную систему.