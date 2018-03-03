Во Львове участник АТО представил книгу на основе реальных событий

В книге "Скепсис" Григорий Обертайло рассказывает о годе, проведенном на фронте мобилизованным в ВСУ офицером.

Участник АТО Владимир Бруньковський (псевдоним - Григорий Обертайло) 2 марта представил свою книгу "Скепсис" во Львове. Мероприятие организовал Львовский центр оказания услуг участникам боевых действий.

Читайте также"Дикое поле": в сети показали трейлер долгожданного фильма по роману Жадана (видео)Как говорится в пресс-релизе, "Скепсис" - это "фронтовая повесть, в которой показаны проблемы украинской армии. События происходят в течение 2014-2015 гг. на востоке Украины в зоне АТО. Названия населенных пунктов, где они проходили, не указаны намеренно, имена и позывные действующих лиц изменены. Произведение создано на основе реальных событий. В своей книге автор рассказывает о годе, проведенном на войне обычным человеком - мобилизованным офицером, акцентирует внимание на внутренних проблемах нашего общества, копией которого всегда были и будут Вооруженные Силы".

Автор "родился в 1976 году в Крыму в семье военных. Учился в разных городах бывшего СССР, школу закончил в городе Новояворовск Львовской области. В 1994 году поступил в ОИСВ (Одесский Институт Сухопутных Войск), который успешно закончил в 1998 году по специальности «Боевое применение аэромобильных подразделений». После четырехлетней службы в ВСУ уволился, разочаровавшись в системе. После долгих поисков нашел себя в искусстве фьюзинга, чем и занимается до сих пор. В 2014 году призван в ряды ВСУ из-за вторжения российских войск на территорию Украины, и дальнейшей оккупации ею восточных областей. Год, проведенный непосредственно на фронте, подтолкнул его к написанию первого произведения".

Как сообщал УНИАН, в 2015 году на Форуме издателей во Львове презентовали книгу Надежды Савченко “Сильное имя Надежда”, которую она написала, находясь под стражей в России.