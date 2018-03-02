В Днепропетровской области занятия в школах отменили до 7 марта включительно

17:06, 02 марта 2018
Общество
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Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеЛьвов, Николаевская и Закарпатская области отказались прикрутить газ в школах«Облгосадминистрация рекомендовала городам, районам и общинам Днепропетровщины отпустить до 7 марта на каникулы вузы и школы. В это время котельные будут переведены на экономный режим работы. Образовательному процессу это не помешает, ведь занятия просто перенесут на другие дни, а потребление газа бюджетными учреждениями области сократится на 10%», - отметил Кужман.

Он добавил, что в области около 150 учебных заведений отапливаются альтернативными котельными на пеллетах, еще более 100 - углем. Они могут продолжить работу.

Как ранее сообщал УНИАН, сегодня Кабинет министров Украины на пять суток ввел национальный план действий по недопущению кризисной ситуации в энергетике из-за действий российского «Газпрома», который отказался поставлять газ Украине с марта этого года, а также не выдерживает контрактное давление на входе в украинскую газотранспортную систему.

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Теги: #Нафтогаз#Газпром#прикрутить отопление