В Крыму врачам и учителям угрожают за неявку на выборы президента России

Если люди заявляют о своем нежелании участвовать в выборах, "звучат угрозы увольнения, в сельской местности угрозы невыдачи справок для социальных нужд, обещания не делать дороги, проводить воду и т.п".

В аннексированном Крыму работникам госучреждений угрожают за неявку на выборы президента РФ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

По просьбе активистов он опубликовал заявление, в котором говорится, что права человека в Крыму регулярно нарушаются.

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"Последним примером (ограничение свободы слова, свободы слова, свободы мысли и совести - ред.) является подготовка к проведению выборов президента РФ в Крыму. В отношении служащих государственных учреждений, учителей, врачей, студентов вузов используются методы запугивания и угроз с целью обеспечить явку на избирательные участки", - пишет Джелялов.

"Сотрудники отделений почты, местных администраций, жилищно-коммунальных предприятий осуществляют предварительный опрос людей об участии или не участии в выборах. По улицам ходят неизвестные лица, записывающие индивидуальные данные жителей, что противоречит законодательству", - написал он.

По словам Джелялова, если люди заявляют о своем нежелании участвовать в выборах, "звучат угрозы увольнения, в сельской местности угрозы невыдачи справок для социальных нужд, обещания не делать дороги, проводить воду и т.п".

"Сложившаяся ситуация доказывает, что свободное волеизъявление на выборах президента РФ в Крыму невозможно", - пишет он.

"Активисты национального движения Белогорского района Крыма, убеждены, что предстоящие выборы президента РФ есть в Крыму нелегитимными и мировое сообщество не должно признавать их результаты", - сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел направило ноту протеста Российской Федерации в связи с проведением выборов президента России на территории аннексированного Крыма.