Климкин пригрозил санкциями всем причастным к выборам президента РФ в оккупированном Крыму

Министр также предостерег представителей России от попыток организации выборов на территории оккупированного Донбасса.

Министерство иностранных дел направило ноту протеста Российской Федерации в связи с проведением выборов президента России на территории аннексированного Крыму.

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Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин в своем микроблоге Twitter.

"Направили ноту МИД РФ: 1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. Предостерегли от попыток организации выборов на территории оккупированного Донбасса. 3. Отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительстве РФ на территории Украины без полного выполнения первых 2 условий", - написал он.

Кроме того, министр добавил, что все, кто будет привлечен к выборам, попадет в список санкций.

"Будем работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ на территории оккупированного Крыма попали под соответствующие санкции", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, президентские выборы в РФ запланированы на 18 марта 2018 года - день аннексии украинского Крыма.