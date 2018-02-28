Умер легендарный летчик-испытатель Юрий Курлин, установивший четыре мировых рекорда на Ан-32

10:12, 28 февраля 2018
Общество
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Курлин скончался на 89-м году жизни / фото facebook.com/antonov.company

Он участвовал в создании и испытании всемирно известных самолетов семейства "АН": Ан-2, Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-14, Ан-24, Ан-26,Ан-28, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74,Ан-22, Ан-124, Ан-225, пишет на своей странице в Facebook ГП "Антонов".

Читайте такжеВСУ отработали сложные маневры на Су-27: ночью на малых высотах (видео)Кроме того, он активно занимался преподавательской деятельностью, обучая молодых пилотов мастерству управления самолетами.

"Но чаще всего имя Юрия Владимировича связывают с первым в мире широкофюзеляжным самолетом, который в свое время произвел мировой фурор и остался во многом непревзойденным, самым большим в мире турбовинтовым самолетом из Ан-22 "Антей". Символично, что именно в этот день 53 года назад экипаж под командованием Юрия Владимировича впервые поднял этого антоновского великана в воздух", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на 68-м году жизни умер первый украинский космонавт Леонид Каденюк.

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Теги: #Курлин умер#Юрий Курлин#летчик Курлин