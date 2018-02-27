Ветеранские организации перекрыли движение в центре Киева (видео)

По словам депутата Киеврады Вадим Васильчука, таким образом ветераны разных силовых структур добиваются пересмотра пенсий.

Активисты ветеранских организаций перекрыли движение транспорта в районе Бессарабской площади в центре Киева.

Читайте такжеВ результате столкновений у ВР пострадали 13 полицейских: в МВД назвали причину инцидента (фоторепортаж)Об этом в Facebook сообщил депутат Киеврады Вадим Васильчук. Свою публикацию он сопроводил видео с места событий.

"Крещатик в районе Бессарабки перекрыли ветеранские организации! Движение транспорта остановлено с ул. Шевченка и со стороны пл. Льва Толстого в направлении Европейской!", - указал он.

В комментарии к публикации Васильчук добавил, что в акции учавствуют ветераны разных силовых органов, которые добиваются «пересмотра пенсий».

Как сообщалось, 27 февраля возле парламента произошли столкновения между правоохранителями и митингующими. Сначала полицейские оттеснили участников митинга от забора, установленного возле Верховной Рады. Также правоохранители отобрали у митингующих шины.

Сообщалось также, что неизвестный бросил в сторону парламента несколько "коктейлей Молотова", которые разбились рядом с разложенными шинами.