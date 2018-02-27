В столкновениях под Радой пострадали 8 полицейских, задержаны 9 человек

В полиции участников столкновений назвали провокаторами.

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко заявляет, что сегодня в столкновениях под Верховной Радой пострадали 8 полицейских, 9 человек задержаны.

Читайте такжеВозле парламента произошли столкновения между правоохранителями и митингующимиОб этом начальник полиции Киева сказал в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Крищенко, он не может назвать людей, которые пришли под стены Верховной Рады, митингующими. "Это чистые провокаторы", - сказал Корищенко. По его словам, вчера звучали призывы, в том числе со стороны народных депутатов, к "активизации ситуации".

Как сказал начальник столичной полиции, эти люди требовали, чтобы к ним вышел председатель парламента Андрей Парубий, и "пытались прорваться в Верховную Раду, зажигать шины". Однако, по его словам, работники полиции этому помешали.

"При этом в столкновениях пострадали уже 8 полицейских. У одного перелом ключицы, травмы других мы сейчас оцениваем. Девять человек мы задержали и будем принимать юридическое решение, оценивать их действия", - сказал Корищенко.