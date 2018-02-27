В Одесской области задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки

Девочку нашли в лесопосадке на морозе со следами обморожения конечностей, в полубессознательном состоянии.

В Балтском районе Одесской области задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки, которую оставил на морозе в лесопосадке.

Читайте такжеВ Одессе задержали пьяного охранника, который ехал на автомобиле с включенной сиренойКак сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, накануне с заявлением об исчезновении 11-летней внучки в полицию обратилась ее бабушка.

По словам женщины, внучка гостила у нее, а примерно в 16.00 ушла к родителям, которые живут в этом же селе. Однако ни дома, ни у бабушки ребенок так и не появился.

«По тревоге были подняты полицейские не только Балтского, а и соседних районов. Пытаясь найти хоть какие-то следы ребенка, правоохранители опрашивали людей, обследовали территорию села и его окрестности. Кроме того, к поискам присоединились местные охотники и неравнодушные граждане», – сказали в отделе.

В четыре часа утра девочку со следами обморожения конечностей, в полубессознательном состоянии нашли в лесополосе на расстоянии 6-7 километров от села.

«Она рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны одного из местных жителей. По словам ребенка, 19-летний односельчанин изнасиловал ее и кинул саму в лесопосадке, на морозе. Девочка всю ночь бродила в поисках дороги домой. Благодаря полицейским, которые своевременно нашли девочку, удалось избежать трагических последствий», - уточнили в отделе.

Сейчас пострадавшая доставлена в больницу и находится под наблюдением медиков. По имеющейся информации, ее состояние оценивается как стабильное.

Работники полиции задержали подозреваемого на территории соседнего района, где он скрывался.

«Сейчас с мужчиной, который ранее уже был осужден, проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», - добавили в отделе.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса ("изнасилование").