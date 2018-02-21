Звезда "Гарри Поттера" стала лицом и редактором модного глянца

Актриса выступит в качестве редактора мартовского номера журнала.

Актриса Эмма Уотсон, прославившаяся ролью Гермионы Грейнджер в фильмах про Гарри Поттера, стала не только лицом а и редактором популярного модного глянца Vogue.

На сайте издания сообщается, что 27-летняя звезда выступит в качестве редактора мартовского номера журнала.

Читайте такжеДженнифер Лоуренс заявила об уходе из кино"Спасибо, Vogue Australia, за то, что предоставили мне платформу, на которой я могу делиться историями и движениями, которые меня волнуют. Спасибо, Питер Линдберг (фотограф журнала - УНИАН), за ваш заботливый взгляд и такую радостную съемку. Спасибо всем сотрудникам за ваш голос и ваше самоуважение. И, наконец, спасибо всем, кто создавал этот номер и читает его. Вы самая большая часть пазла нашего глобального благополучия", - написала Уотсон во вступительной редакторской статье.

Как сообщал УНИАН, Эмма Уотсон создала британский фонд помощи жертвам сексуального насилия на рабочем месте. Уотсон пожертвовала фонду один миллион фунтов стерлингов. Фонд является аналогом американской инициативы Time's Up, созданной после того, как стали известны многочисленные случаи сексуальных домогательств в Голливуде.