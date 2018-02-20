В Тернополе перед горсоветом вывесили бандеровские флаги (видео)

Так Тернополь ответил Польше на так называемый "антибандеровский закон".

В Тернополе ко Дню Героев Небесной Сотни поднялись красно-черные флаги.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Недавно горсовет узаконил флаг Организации украинских националистов и приравнял его к государственному флагу. Отмечается, что так Тернополь ответил Польше на так называемый "антибандеровский закон".

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Как сообщал УНИАН, также во Львове перед горсоветом впервые вывесили бандеровский флаг.

Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Соединенные Штаты, близкий союзник Польши по НАТО выразили разочарование таким решением.