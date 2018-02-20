На Институтской в Киеве "заплевали" Гройсмана и Парубия - журналистка (видео)

На Майдане сегодня чтят память Героев Небесной сотни.

В центре Киеве "заплевали" премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера Рады Андрея Парубия, когда они пришли на улицу Институтскую в годовщину расстрелов Небесной сотни.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналистка "24 канала" Леся Выговская.

Как говорится в сюжете, люди встретили политиков криками "Ганьба!". По словам Выговской, даже произошла небольшая потасовка.

Видео смотрите с 14:43:

Как сообщалось, на Аллее Героев Небесной Сотни в знак уважения к погибшим появились "Ангелы Памяти". Белые бумажные фигурки в память о погибших на деревьях вдоль улицы развешивали и участники тех событий, и неравнодушные киевляне.