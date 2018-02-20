Во Львове впервые уволили с работы судью за неправомерное решение

Судья Сиховского райсуда Львова Элли Радченко запретила сносить ресторан-самострой.

Во вторник, 20 февраля, Высший совет правосудия (ВРП) во время своего очередного заседания принял решение уволить с занимаемой должности скандальную судью Сиховского районного суда Львова Элли Радченко, которая своим постановлением запретила сносить незаконно построенный ресторан «Хуторок» в Львове.

Об этом сообщает ZAXID.NET. «Высший совет правосудия принял решение освободить Радченко Элли Анатольевну с должности судьи Сиховского районного суда Львова на основании п. 3 ч. 6 ст 126 Конституции Украины», – зачитал решение ВРП ее член Игорь Бенедисюк.

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Этой статьей Конституции Украины предусмотрено, что судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за «совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи или выявило ее несоответствие занимаемой должности».

По словам трех разных львовских судей, это первый случай увольнения с работы судьи во Львове за нарушение судейской присяги.

Ранее Высший совет правосудия прекратила работу судов в оккупированных Крыму и Донбассе.