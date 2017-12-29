Горбатюк: в делах Майдана разыскивают 91 человека

В розыске в делах Евромайдана, которые ведет Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры, находится 91 человек.

Об этом заявил глава департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью изданию «Тиждень».

«Сейчас в розыске, если речь о делах, которые ведет наш департамент, находится 91 человек. Мы расследуем свыше 100 уголовных производств. Это более 3,4 тысячи эпизодов преступных действий, которые объединены в эти производства», — сказал он.

Эти производства департамент группирует за событиями. Например, разгон студентов 30 ноября 2013 года, где всего 130 пострадавших, объединены в одно производство. Так же со всеми другими эпизодами.

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По словам чиновника, есть и отдельные эпизоды, которые совершались не во время пиков противостояния. Среди них — избиение Татьяны Чорновол, похищение и пытки Юрия Вербицкого, Игоря Луценко.

В 2017 году в суд поступило 27 завершенных дел, связанных с событиями Революции достоинства, о подозрении сообщено еще 33 лицам.

За все время расследований о подозрении сообщили 26 следователям, прокурорам 16 и 16 судьям. В отношении 13 судей, 21 следователя и 12 прокуроров в суд переданы обвинительные акты. В то же время ни одного обвинительного приговора пока нет.

Напомним, 26 декабря Шевченковский районный суд Киева отпустил обвиняемых в покушении на убийство участников Евромайдана 18 февраля 2014 года.