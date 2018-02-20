Скандал вокруг школы Днепра, где издевательства одноклассников довели пятиклассника до инсульта, получил продолжение

Сейчас мальчик не ходит на занятия, с ним работают психологи. Чиновники начали внутреннее расследование.

В Днепре уволили директора школы, где произошел скандал из-за травли переселенца - ученика 5 класса.

Отмечается, что издевательства учеников довели ребенка из семьи переселенцев с Донбасса до инсульта, передают "Подробности".

Читайте такжеВ Польше работодатель бросил парализованную инсультом украинку на улицеНа данный момент директор 52-й школы уволен, а в ситуации разбирается полиция. В школе виновным во всем считают только Сергея Иванова. Классный руководитель даже завела для него индивидуальный дневник поведения. Сейчас учительница на больничном, по телефону рассказала, что шум подняли напрасно.

"Эти мелкие проблемы решаются все внутри класса. Там ничего не было серьезного, я считаю. Часто дети друг на друга жалуются, потом мирятся". - убеждена Галина Бульга, классный руководитель мальчика.

Как сообщали СМИ, в 52-й школе Днепра произошла ужасная история. У мальчика после издевательств случился инсульт, из-за чего он впал в кому.