Во Львове демонтируют стелу советского Монумента Славы

Заместитель мэра Львова заявил о демонтаже 30-метрового пилона Монумента Славы.

В понедельник, 19 февраля, заместитель городского председателя Львова Андрей Москаленко заявил на пресс-конференции о том, что в ближайшее время во Львове начнут работы по демонтажу 30-метровой стелы Мемориала Славы на ул. Стрыйской.

«Галицкая районная администрация при обследовании обнаружила, что часть элементов конструкции этого комплекса находится в аварийном состоянии, поэтому было принято решение исполнительного комитета об изготовлении выводов относительно технического состояния Монумента. В частности, мы заказали исследование Львовской политехники относительно состояния ключевых конструкций и в соответствии с выводами, общее состояние несущих конструкций – аварийное, они подлежат демонтажу», - заявил Москаленко, слова которого передает Zaxid.net.

Отметим, что Мемориал состоит из трех элементов: тридцятиметрового бетонного столба, облицованного гранитной плиткой, бронзовой центральной группы и массивной железобетонной стелы из кованой меди, центр ансамбля составляет скульптурная группа из фигур советского воина и «Родины-матери».

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По словам заместителя городского головы, в пятницу исполнительный комитет города готовит проект решения о заказе в Галицкой районной администрации противоаварийных демонтажных работ стелы. Демонтажные работы планируют начать этой весной, пока неизвестна точная стоимость противоаварийных работ.

«Уже в эту пятницу, после принятия решения о демонтаже, мы сможем начать противоаварийные работы по этой стеле, которая представляет опасность. Будет заказана специальная ограда, чтобы это место было безопасным для людей», - сказал Москаленко.

Также заместитель городского головы рассказал, что в мэрии рассматривают возможность переноса памятника в музей «Территория террора».

Напомним, что 15 февраля представители правых организаций разбили плиты и надпись «победителям над нацизмом» на Монументе Славы. Вместо надписи активисты краской написали «памятник оккупантам».

Добавим, что специалисты Украинского института национальной памяти сообщили, что «Монумент Славы является памятником, посвященным сопротивлению и изгнанию фашистских оккупантов из Украины, а потому, согласно закону, не является символикой коммунистического тоталитарного режима и не подлежит обязательному демонтажу».