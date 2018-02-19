Спор по истории не должен ослабить связи между поляками и украинцами – МИД Польши

Глава польского МИД Яцек Чапутович надеется, что исторические вопросы не станут препятствием в отношениях между Польшей и Украиной.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявляет, что не хочет, чтобы исторические споры ослабляли связи польского и украинского обществ.

Как передает Польское Радио, министр был участником перемышльской конференции «Европа Карпат», во время которой парламентарии, представители органов местного самоуправления и эксперты обсуждали будущее Центральной и Восточной Европы.

Руководитель польской дипломатии выразил надежду, что исторические вопросы не станут препятствием между Польшей и Украиной:

«Речь идет о том, чтобы общества могли знакомиться друг с другом, чтобы могли познавать свои аргументы, чтобы историки могли вести дискуссии на эти темы, и чтобы это не было препятствием в двусторонних взаимоотношениях. Я хочу повторить: стратегически, относительно территориальной целостности Украины, защиты Украины, поддержки в ее споре с Москвой и для проевропейской ориентации Украины - нет никаких сомнений», - подчеркнул глава МИД Польши.

Министр отметил, что в Перемышле обсуждали тему укрепления связей польского и украинского народов. Это касалось, в частности, открытости Польши к экономическому сотрудничеству, присутствия украинцев, которые работают и учатся в Польше, а также идеи создания очередного пункта пересечения границы.

Сообщается, что в конференции «Европа Карпат» приняли участие представители Украины, Словакии, Чехии, Болгарии и Венгрии. Такие встречи должны способствовать укреплению сотрудничества и углублению регионального трансграничного сотрудничества.

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Как сообщал УНИАН, 17 февраля президент Украины Петр Порошенко на полях Мюнхенской конференции по безопасности призвал польское руководство воздержаться от шагов, которые угрожают диалогу по историческим вопросам.

Глава государства также обратил внимание на крайне нежелательным для украинского-польских отношений характер заявления и оценки деятельности украинского гетмана Богдана Хмельницкого.

Польские Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом вводится уголовная ответственность за утверждение о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

Президент Польши Дуда подписал закон и передал его на изучение в Конституционный суд страны.

В польском МИД разъяснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные «коллаборационистами нацистского режима», и отметили, что главная цель закона - «борьба со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте», а также борьба с «приуменьшением ответственности настоящих исполнителей преступления».

Израиль выступил категорически против польского закона об Институте национальной памяти. В Израиле считают, что ни один закон не изменит исторических фактов. В Министерстве иностранных дел Израиля выражали надежду, что польские власти внесут изменения в этот закон.

В Госдепартаменте США призвали Польшу пересмотреть закон, поскольку он может повлиять на польские стратегические интересы и отношения, в том числе и с Соединенными Штатами и Израилем.