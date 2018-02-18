В Киеве проходит акция в честь защитников Дебальцевского плацдарма (онлайн)

По словам участников, они стремятся увидеть знакомых, с которыми обороняли город Дебальцево.

В Киеве 18 февраля проходит акция в честь защитников Дебальцевского плацдарма. Около 100 бывших и нынешних военных, а также члены их семей, активисты собрались возле здания Киевской городской государственной администрации.

Как пишет Радио Свобода, они планируют пройти шествием до Софийской площади.

По словам участников, они хотят увидеть знакомых, с которыми обороняли город Дебальцево.

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По состоянию на начало 2015 года город Дебальцево и прилегающую к нему территорию контролировали украинские военные. С трех сторон его окружили гибридные российско-сепаратистские силы, и военное командование приняло решение о выводе подразделений Вооруженных сил Украины.

По официальным данным, во время выхода из Дебальцевого погибли 179 военных, не считая десятков раненых и пропавших без вести.

По минским договоренностям Дебальцево и прилегающую территорию должна контролировать украинская власть.