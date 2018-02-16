В работе соцсети "Вконтакте" произошел сбой

15:37, 16 февраля 2018
Общество
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В работе &quot;Вконтакте&quot; произошел сбой / скриншот

При попытке зайти на сайт пользователи получают сообщение: "Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста попробуйте позже".

Пользователи не могут зайти на сайт соцсети "Вконтакте"/ скриншот

Не работает ни сайт, ни мобильное приложение соцсети. Пользователи массово жалуются на ситуацию в Twitter, даже снова ввели хэштег #вкживи.

На своей официальной странице "Вконтакте" также написали о временных трудностях.

"Есть временные трудности, часть пользователей не могут получить доступ к сервисам", - говорится в сообщении.

Сбой подтвердили на официальной странице соцсети / фото Twitter Dr_Feelgood__

Как сообщал УНИАН, в конце января пользователи Facebook и Instagram сообщали о сбоях в работе сервисов. Наибольшее число жалоб на Facebook касается трудностей с авторизацией, написанием постов и комментариев и публикацией изображений.

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Теги: #ВК не работает#сбой работы Вконтакте#вкживи