В работе соцсети "Вконтакте" произошел сбой

При попытке зайти на сайт пользователи получают сообщение: "Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста попробуйте позже".

В работе российской соцсети Вконтакте произошел сбой. Пользователи не могут войти на страницу соцсети.

При попытке зайти на сайт пользователи получают сообщение: "Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста попробуйте позже".

Не работает ни сайт, ни мобильное приложение соцсети. Пользователи массово жалуются на ситуацию в Twitter, даже снова ввели хэштег #вкживи.

На своей официальной странице "Вконтакте" также написали о временных трудностях.

"Есть временные трудности, часть пользователей не могут получить доступ к сервисам", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце января пользователи Facebook и Instagram сообщали о сбоях в работе сервисов. Наибольшее число жалоб на Facebook касается трудностей с авторизацией, написанием постов и комментариев и публикацией изображений.