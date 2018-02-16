Порошенко подписал указ об увольнении в запас военных срочной службы

Президент определил сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную воинскую службу в 2018 году.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную воинскую службу в 2018 году.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

«В соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины и во исполнение закона «О воинской обязанности и военной службе» постановляю: уволить в запас из Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами военных формирований», - говорится в документе.

Отмечается, что увольняются в запас военнослужащие срочной службы, имеющие степень высшего образования специалист или магистр и выслужившие установленные сроки срочной воинской службы: в апреле - мае, августе 2018 года; в октябре - ноябре 2018 года. Это касается и военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки срочной воинской службы: в апреле - мае 2018 годпа; в октябре - ноябре 2018 года.

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В указе определены на 2018 год такие сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную воинскую службу: апрель - май и октябрь - ноябрь.

«Призвать на срочную воинскую службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправки в воинские части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную воинскую службу: в апреле - мае и октябре - ноябре 2018 года », - отмечается в указе.

Кабинету министров поручено определить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную воинскую службу, и объемы расходов для проведения очередных призывов в 2018 году. Кроме того, правительство, областные, Киевская городская государственные администрации обязаны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в 2018 году очередных призывов граждан Украины на срочную воинскую службу.

Также Министерству инфраструктуры поручено обеспечить по заявкам министерств обороны и внутренних дел, Государственной специальной службы транспорта перевозку лиц, указанных в статьях 1 и 3 данного указа, с соблюдением требований безопасности и проведение расчетов за эти перевозки согласно действующим тарифам.

В пресс-службе отметили, что данный указ вступает в силу со дня его опубликования, кроме пункта 1 статьи 3, который вступает в силу с 1 марта 2018 года, и пункта 2 статьи 3, который вступает в силу с 1 сентября 2018 года.