Военные на Донбассе накануне выборов усилили антитеррористические мероприятия

Накануне выборов в Верховную Раду Украины подразделения сил Антитеррористической операции переведены на усиленный режим несения службы.

Об этом заявил сегодня на брифинге спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.

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По его словам, на освобожденных территория Донбасса правоохранители и представители спецслужб «усилили антитеррористические мероприятия, чтобы завтра все граждане Украины смогли спокойно проголосовать».

«В частности, в населенных пунктах Донбасса откроются избирательные участки, где смогут отдать свои голоса около 1,5 млн жителей области. Безопасность гражданам и гарантии невмешательства в процесс волеизъявления будут обеспечены на всех этапах – во время голосования, подсчета голосов и перевозки бюллетеней с избирательных участков в окружные избирательные комиссии», – заверил Лысенко.