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Звездопад Персеиды 2020: появились фото уникального явления

13:42, 13 августа 2020
Наука и IT
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Звездопад Персеиды 2020, фото № 1
Звездопад Персеиды 2020, фото № 2
Звездопад Персеиды 2020, фото № 3
Звездопад Персеиды 2020, фото № 4
Звездопад Персеиды 2020, фото № 5
Звездопад Персеиды 2020, фото № 6
Звездопад Персеиды 2020, фото № 7
Звездопад Персеиды 2020, фото № 8
Звездопад Персеиды 2020, фото № 9
Звездопад Персеиды 2020, фото № 10

Пик звездопада Персеиды пришелся на ночь с 12 на 13 августа. В сети уже появились фото этого завораживающего явления.

Снимками "дождя" из звезд поделилось агентство Reuters. Оно показало кадры звездопада Персеиды в Боснии и Герцоговине, а также близ границы Израиля и Египта.

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Что такое Персеиды

Метеорный поток Персеиды – это гигантский шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттла. Она летает по Солнечной системе, делая оборот вокруг Солнца раз в 135 лет.

Продолжительность и пик потока Персеиды

Метеорный поток Персеиды происходит каждый год. В этом году "звездопад" продлится с 17 июля до 24 августа. Максимально активный и заметный он - в ночь с 12 на 13 августа. А пик его мощности пришелся примерно на 03:00, то есть перед рассветом. При безоблачной погоде можно увидеть около 60 вспышек в час.

Где и как наблюдать за Персеидами

Никаких специальных приспособлений, чтобы наблюдать за Персеидами, не нужно. При благоприятной погоде можно наблюдать звездопад невооруженным глазом.

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Автор: Ольга Робейко

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