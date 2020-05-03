Жизнь на Марсе: ученые определили, когда планета имела магнитное поле

Исследователи также обнаружили магнитные поля низкой интенсивности над Северным Полярным бассейном в северном полушарии планеты.

Ученые Университета Британской Колумбии определили точное время, когда у Марса имелось магнитное поле.

Геомагнитное динамо существовало 4,5 и 3,7 млрд лет назад. Результаты исследования, раскрывающего одну из тайн Красной планеты, опубликованы в журнале Science Advances.

Специалисты проанализировали многолетние спутниковые данные, собранные аппаратами MAVEN и Mars Global Surveyor и обнаружили свидетельства существования магнитного поля в регионе Lucus Planum, образованного лавовым потоком, который застыл менее 3,7 млрд лет назад.

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Исследователи также обнаружили магнитные поля низкой интенсивности над Северным Полярным бассейном в северном полушарии планеты, которое образовалось 4,5 миллиарда лет назад и считается одним из древнейших объектов на Марсе.

Известно, что геомагнитное динамо, когда железное ядро планеты вращалось и порождало магнитное поле, было активно между 4,3 и 4,2 миллиарда лет назад, но отсутствовало 3,9 миллиарда лет назад.

Возможное объяснение этому заключается в том, что динамо на какое-то время остановилось, а затем запустилось вновь. Согласно альтернативному сценарию, удары небесных тел, которые образовали бассейны, сместили часть коры содержащую намагниченные минералы.

Как сообщал ранее УНИАН, европейские и российские специалисты перенесли запуск корабля к Марсу из-за коронавируса. Вспышка инфекции помешала завершить последний этап подготовки миссии "ЭкзоМарс".