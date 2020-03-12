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Запуск корабля на Марс отложили из-за коронавируса

13:54, 12 марта 2020
Наука и IT
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Запуск корабля к Марсу планируют на 2022 год / Фото: NASA

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Об этом говорится на сайте "Роскосмоса".

"С учётом рекомендаций генеральных инспекторов с европейской и российской стороны специалисты по проекту "ЭкзоМарс" пришли к выводу, что проведение испытаний, необходимых для подтверждения пригодности всех компонентов космического аппарата для запуска на Марс, требует дополнительного времени", - говорится в сообщении.

В частности, стороны вынуждены были признать, что во время заключительного этапа подготовки миссии "ЭкзоМарс" ход работ был нарушен в связи с общим ухудшением эпидемиологической ситуации в странах Европы. 

"Мы приняли трудное и, вместе с тем, взвешенное решение о переносе запуска миссии на 2022 год. Оно обусловлено прежде всего требованием к максимальной надежности всех систем космического аппарата „ЭкзоМарс“, а также обстоятельствами непреодолимой силы, вызванными ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе, что практически остановило возможности рабочих поездок наших специалистов на партнерские предприятия", - заявил руководитель Роскосмоса и ЕКА Дмитрий Рогозин.

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