Запуск корабля на Марс отложили из-за коронавируса

Вспышка инфекции помешала завершить последний этап подготовки миссии "ЭкзоМарс".

Европейские и российские специалисты перенесли запуск корабля к Марсу из-за коронавируса.

Читайте такжеУченые нашли на Марсе признаки жизни

Об этом говорится на сайте "Роскосмоса".

"С учётом рекомендаций генеральных инспекторов с европейской и российской стороны специалисты по проекту "ЭкзоМарс" пришли к выводу, что проведение испытаний, необходимых для подтверждения пригодности всех компонентов космического аппарата для запуска на Марс, требует дополнительного времени", - говорится в сообщении.

В частности, стороны вынуждены были признать, что во время заключительного этапа подготовки миссии "ЭкзоМарс" ход работ был нарушен в связи с общим ухудшением эпидемиологической ситуации в странах Европы.

"Мы приняли трудное и, вместе с тем, взвешенное решение о переносе запуска миссии на 2022 год. Оно обусловлено прежде всего требованием к максимальной надежности всех систем космического аппарата „ЭкзоМарс“, а также обстоятельствами непреодолимой силы, вызванными ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе, что практически остановило возможности рабочих поездок наших специалистов на партнерские предприятия", - заявил руководитель Роскосмоса и ЕКА Дмитрий Рогозин.