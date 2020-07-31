Дух захватывает: астронавт показал потрясающее фото Земли с МКС

В комментарии астронавт написал: "наш красивый синий мрамор"

Астронавт NASA Дуглас Херли показал потрясающую фотографию Земли с Международной космической станции.

Снимком он поделился на своей странице в Twitter.

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В комментарии астронавт написал: "наш красивый синий мрамор".

Дуглас Херли стал командиром корабля компании SpaceX, которая весной 2020 года отправила свой первый экипаж на МКС.

Как сообщал УНИАН, глава американского агентства NASA Джим Брайденстайн рассказал, когда космический корабль SpaceX Crew Dragon вернется на Землю вместе с экипажем.

«Предварительно, 1 августа Crew Dragon вместе с астронавтами Дагласом Херли и Роберт Бенкен отсоединится от МКС и направится к Земле», – написал он.

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